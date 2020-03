Kontrollen und Bürgerfragen wegen Corona-Regelungen

Eine Polizeimütze mit dem Polizeiwappen von Rheinland-Pfalz ist zu sehen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild.

Mainz In Rheinland-Pfalz gelten seit Samstag schärfere Einschränkungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus - und die Polizei will im Auge behalten, ob sich die Menschen daran halten. In der Landeshauptstadt Mainz etwa sollen Streifen „neuralgische Punkte“ wie Parks oder Sportanlagen anfahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.



Die Beamten bemerken auch einen großen Informationsbedarf in der Bevölkerung: So bekommt die Polizei in Ludwigshafen nach Angeben einer Sprecherin derzeit viele Anrufe von verunsicherten Bürgern, die fragen, welche Regelungen nun für sie gelten.