Kontrollen zu verschärften Einreiseregeln aus Moselle

Kontrollen an der Grenze zu Moselle in Frankreich. Foto: Oliver Dietze/dpa

Koblenz/Saarbrücken - Die verschärften Einreiseregeln aus der französischen Grenzregion Moselle werden von der Bundespolizei ab Dienstag stichprobenartig kontrolliert. Die Region Moselle wird ab Dienstag als Virusvariantengebiet eingestuft.

Es werde im Grenzgebiet in Rheinland-Pfalz und im Saarland an das angrenzende Département Kontrollstellen geben, aber keine stationären Kontrollen auf der Grenzlinie, sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz am Montag. „Die Gefahr, dass die Bundespolizei kontrolliert, ist also allgegenwärtig.“

Die Praxis der Bundespolizei sei das keine Veränderung zu vorher: „Wir sind ja schon die ganze Zeit in der intensivierten Grenzschleierfahndung“, sagte der Sprecher. Auch in den vergangenen Wochen seien immer wieder Einreisende aus Frankreich und auch aus Luxemburg in den beiden Bundesländern kontrolliert worden. Im Fokus stehen dabei unerlaubte Einreisen und grenzüberschreitende Kriminalität - im Zuge dessen wird aber auch die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft.

Und das bedeutet dann ab Dienstag die Kontrolle der verschärften Testpflicht, die für Einreisende aus dem französischen Moselle gilt. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Schnelltest ist dabei ausreichend. Haben sie keinen dabei, melde die Bundespolizei das dem zuständigen Gesundheitsamt und verweise die Person an ein Testzentrum, sagte der Sprecher. Zudem gelte ein Beförderungsverbot für den öffentlichen Personennahverkehr über die Grenze hinweg.

Die Bundesregierung hatte am Sonntag entschieden, das an das Saarland und an Rheinland-Pfalz grenzende Département Moselle mit seinen etwa eine Million Einwohnern ab Dienstag als Virusvariantengebiet einzustufen. Nach Angaben von Premierminister Jean Castex macht die südafrikanische Variante dort bereits 60 Prozent der positiven Fälle aus. Bei der Einreise nach Moselle müssen bereits ab Montag Grenzgänger, die nicht aus beruflichen Gründen reisen, an der Grenze auch einen negativen Test vorlegen.