Kontrolleure beanstanden jeden zwölften Wein

Einige Winzer schummeln: 4271 Weine haben die Experten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) 2017 unter die Lupe genommen - und jeden zwölften beanstandet. Die Quote von 8,3 Prozent (356 Weine) entspricht etwa der des Vorjahres, wie das LUA am Freitag in Koblenz mitteilte. dpa