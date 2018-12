später lesen Kontrolleure prüfen Qualität des Glühweins FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Die Qualitätsprüfung bei Glühwein, Fruchtglühwein und Honigglühwein in Rheinland-Pfalz läuft - bisher haben die behördlichen Kontrolleure keine Mängel entdeckt. „Weil die Saison der Weihnachtsmärkte kürzlich erst begonnen hat, gehen die Proben jetzt nach und nach bei uns ein und befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Untersuchung“, sagte ein Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA) in Koblenz. dpa