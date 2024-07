Queer in der Region Trier Aus dem Leben einer Regenbogenfamilie

Der Regenbogen ist in diesem Haus allgegenwärtig. Schon auf der Fußmatte begrüßt er Besucher, in Neon leuchtet er an der Wand und auch die Fische, die im sanft gluckernden Aquarium ihre Runden ziehen, schillern vielfarbig, während Mona sich am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee an die spannende Suche nach einem Samenspender erinnert.