Konzert mit Feine Sahne Fischfilet kommt ins Fernsehen

Das Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet in Dessau soll auch im Fernsehen gezeigt werden. Es ist am 6. November in der Alten Brauerei geplant - nachdem der ursprünglich vorgesehene Auftritt im Bauhaus von der Stiftung Bauhaus Dessau abgesagt worden war. dpa