Milchindustrie In Milka-Getränken steckt jetzt Arla drin: Und was ist mit der Eifeler Milch?

Milka-Fans dürften sich freuen: Die beliebte Schokolade gibt es jetzt auch als Drink. Die dänisch-schwedische Molkereigenossenschaft Arla mit Werk auch in Pronsfeld hat eine Lizenzvereinbarung mit Markeninhaber Mondelez getroffen. Wann es die Milka-Milch in den Regalen gibt und was das Eifel-Werk davon hat.

06.06.2024 , 15:28 Uhr

Das Molkereiunternehmen Arla Foods mit Produktion auch in Pronsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm vermarktet erstmals Milka-Milch. Das neue Getränk gibt es in drei Sorten und verschiedenen Gebinden. Foto: Arla Foods