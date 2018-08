später lesen Koordinierungsstelle zum Schutz von Frauen geplant Teilen

Twittern

Teilen



Eine neue Koordinierungsstelle soll in Rheinland-Pfalz künftig Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor Gewalt steuern. Entstehen solle sie im Frauenministerium, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Mainz mit. dpa