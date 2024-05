Kunst Kopf einer antiken Venus-Statue als Bushaltestelle

Der stark vergrößerte, liegende Kopf einer antiken Venus-Statue wird in Mainz als Bushaltestelle genutzt. Fahrgäste der Mainzer Verkehrsgesellschaft können ihre Wartezeit künftig an der neuen Haltestelle „Stadtpark/LEIZA“ im Schutz der Beton-Skulptur verbringen. Diese vom Land geförderte „Kunst am Bau“ schaffe eine Verbindung des Leibniz-Zentrums für Archäologie (LEIZA) in den öffentlichen Raum, sagte Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag bei der Präsentation. Das Kunstwerk werde die Stadt bereichern.