„Korpulenter Opa“ beschädigt Autos und flüchtet

Die Polizei sucht einen älteren Mann, der mit einem elektronisch betriebenen Krankenfahrstuhl zwei geparkte Autos beschädigt haben soll und danach geflüchtet ist. Eine Zeugin habe den Senior als „korpulenten Opa“ beschrieben, teilte die Polizei am Samstag mit. dpa

Auch am Sonntag fehlte nach Angaben der Ermittler von dem Mann zunächst weiterhin jede Spur.

Den Zeugenangaben zufolge war der Mann mit einem elektrisch angetriebenen Gefährt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einer Straße unterwegs. Bei seiner Tour habe der Geisterfahrer am Freitag die am Fahrbahnrand geparkten Autos beschädigt. Die Polizei bezifferte den Schaden mit 4000 Euro. Der Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hofft, dass weitere Zeugen die Geisterfahrt durch Speyer beobachtet haben und Hinweise geben können.

