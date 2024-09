Steuergeld Korrigierte Bevölkerungszahlen bescheren Land Mehreinnahmen

Der Zensus 2022 hatte ergeben, dass in Deutschland etwa 1,4 Millionen weniger Menschen leben als zuvor angenommen. Rheinland-Pfalz hat demnach auch weniger Einwohner, der Rückgang ist aber niedriger als in anderen Bundesländern. Damit hat das Bundesland einen vergleichsweise höheren Einwohneranteil. In Rheinland-Pfalz lebten zum Zensus-Stichtag am 15. Mai 2022 rund 4,09 Millionen Menschen, das waren 1,4 Prozent weniger als in der Bevölkerungsfortschreibung bislang erwartet worden waren.