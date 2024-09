Nahverkehr Kosten für ÖPNV stark gestiegen - an Ausbau kaum zu denken

Im „straßengebundenen ÖPNV“, also Bussen, seien die Kosten für Neuverkehre - also bei Abschluss eines neuen Vertrags im Fall des Auslaufens eines bestehenden Vertrags zwischen 2018 und 2024 um rund 39 Prozent geklettert, im Schienen-Nahverkehr mit 42 Prozent sogar noch etwas mehr, berichtete das Ministerium. Auch das Deutschland-Ticket habe Mehrkosten geschaffen. Pro Jahr fließen in Rheinland-Pfalz rund 52 Millionen vom Land und noch einmal so viel vom Bund hinein. Hintergrund ist, dass Einnahmen, die Verkehrsunternehmen deswegen fehlen, weil Fahrgäste keine Einzelfahrkarten mehr kaufen, ausgeglichen werden.