Kostenlose Corona-Schnelltests für Geimpfte in Koblenz

Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Stadt Koblenz bietet geimpften Menschen weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests an. Das Angebot für Einwohner der Stadt gelte bis Ende des Jahres an drei Teststationen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dies habe der Stadtrat am Donnerstag beschlossen, weil sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren könnten, jedoch oft keine Symptome hätten und so Ungeimpfte anstecken könnten.

Corona-Schnelltests waren bundesweit seit dem Frühjahr für alle Bürger kostenlos, seit Mitte Oktober müssen sie meist selbst bezahlt werden. Generell gratis bleiben sie nur noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter 12 Jahren.

In Koblenz können sich Bürger und Bürgerinnen nach Angaben des Sprechers an der Teststation am Hauptbahnhof, am Forum Confluentes und in der Corona-Ambulanz kostenlos testen lassen. Dazu müssten sie Personalausweis und Impfpass mitbringen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.