Kostenlose E-Dorfautos im Hunsrück: Positive Bilanz

Simmern Drei Monate nach dem Startschuss für kostenlose Elektro-Dorfautos hat der Rhein-Hunsrück-Kreis eine positive Zwischenbilanz gezogen. „Alle unsere Ziele werden übererfüllt“, sagte der Klimaschutzmanager des Landkreises, Frank-Michael Uhle.

Das am 6. Dezember 2019 gestartete Projekt soll drei Jahre laufen. Die E-Autos sind je zwölf Monate in einer Gemeinde an einer Ladesäule stationiert, dann kommen sie ins nächste Dorf, so dass sie am Schluss von Bürgern in 24 Gemeinden gefahren sein werden. Fernziel ist laut Klimaschutzmanager Uhle die möglichst kreisweite Ausweitung des Konzepts, indem Dörfer sich selbst E-Autos anschaffen.