Sozial ungerecht? Kostenloses Deutschlandticket für alle Schüler: Warum die Landesregierung das ablehnt

Seit knapp zwei Wochen ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets endlich auf dem Markt. Viele Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz erhalten das neue Deutschlandticket statt ihrer üblichen Karten für den Nahverkehr kostenlos - mit allen Vorteilen dieser neuen Variante. Schüler, die auch sonst kein Ticket erhalten, bekommen auch nun keines. CDU und Verbände wie Landeselternbeirat, Landesschülervertretung und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft haben das kürzlich als sozial ungerecht kritisiert. Die Christdemokraten forderten deshalb am Donnerstag im Landtag eine Übernahme der Kosten des Deutschlandtickets für alle Schüler. Zahlen soll das Land. Doch die Ampel-Regierung will da nicht mitmachen.