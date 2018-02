später lesen Kostüm am Lenkrad: Gesicht muss erkennbar bleiben Teilen

Wer in der fünften Jahreszeit mit Kostüm am Steuer sitzt, muss dabei noch erkennbar sein. Laut Gesetz dürfe das Gesicht nicht verdeckt werden, erklärte die Polizei am Donnerstag in Kaiserslautern. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen. „Wer vorsätzlich handelt, zahlt das Doppelte.“ Die Beamten raten: Wer sich schon zu Hause maskieren wolle, sollte statt selbst zu fahren auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, ein Taxi rufen oder Bekannte bitten. dpa