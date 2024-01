Landwirtschaft Kräftiger Nachtfrost macht Eiswein-Lese im Januar möglich

An der Ahr habe das Weingut Oliver Schell in Rech im Januar Spätburgundertrauben in der Lage Möchberg/Mayschoss für die begehrte Rarität lesen können, schätzungsweise für rund 50 Liter Traubenmost. In der Pfalz habe laut Auskunft des Landesuntersuchungsamts lediglich ein Weinbaubetrieb tief gefrorenes Lesegut der seltenen Sorte Petit Manseng ernten können. Das Weingut H. Freiberger in Heppenheim an der Hessischen Bergstraße erntete gefrorene Rieslingtrauben.