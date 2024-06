Ärger mit Saatkrähen Neue Abschuss-Regeln: Jetzt geht es Krähen an den Kragen

(Mos) Einst waren sie bedroht, ihre Zahl minimiert, ihr Fortbestand gefährdet. Doch haben sich die Saatkrähen in Rheinland-Pfalz erholt. So gut sogar, dass die Tiere vielerorts Probleme verursachen. Auf dem Land, weil sie sich über Obst oder Getreide hermachen. In Städten wie Bitburg oder Trier, weil sie Bäume besetzen, in großen Kolonien brüten und laut krächzend ihren Kot fallen lassen, bis Menschen einen großen Bogen um die Grünanlagen machen.