Kramp-Karrenbauer: „Attacke kann ich auch“

Die künftige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will politische Gegner nicht schonen. „Attacke kann ich auch“, sagte die scheidende saarländische Ministerpräsidentin der „Saarbrücker Zeitung“ (Dienstag). „Attacke kann sich aber auch feiner darstellen, als immer nur mit dem Holzhammer draufzuschlagen“, fügte die 55-Jährige hinzu. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hatte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin als Nachfolgerin von Peter Tauber vorgestellt. dpa