später lesen Kramp-Karrenbauer: Auftritt bei saarländischer Narrenschau FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Twittern

Teilen



Auch als CDU-Vorsitzende bleibt Annegret Kramp-Karrenbauer (56) dem saarländischen Karneval treu: Sie habe zugesagt, bei der saarländischen Narrenschau am 17. Februar in St. Ingbert wieder als Putzfrau Gretel aufzutreten, sagte der Vizepräsident des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine, Stefan Regert, am Dienstag in Homburg der Deutschen Presse-Agentur. dpa