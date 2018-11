später lesen Kramp-Karrenbauer: CDU muss vor Handeln Position bestimmen Teilen

Die Kandidatin für den Bundesvorsitz der CDU, die frühere saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, will die Partei im Kräfteverhältnis zur Regierung deutlich aufwerten. In den vergangenen Jahren sei es zu oft so gewesen, dass die Regierung entschieden und die CDU das im Nachhinein mit oder ohne Widerstand akzeptiert habe, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung ihrer Kandidatur. dpa