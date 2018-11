später lesen Kramp-Karrenbauer: CDU muss zu alter Stärke zurückfinden FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Die Kandidatin für den CDU-Vorsitz, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, hat erneut eine Erneuerung der Partei verlangt. Es komme darauf an, dass die CDU neues Profil entwickele und zu alter Stärke zurückfinde, sagte sie bei der zweiten Regionalkonferenz der Union am Dienstagabend in Idar-Oberstein. dpa