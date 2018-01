später lesen Kramp-Karrenbauer: Ende der GroKo-Verhandlungen bis Montag FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) glaubt an einen Abschluss der Verhandlungen über die Neuauflage einer großen Koalition im Bund in wenigen Tagen. Trotz aller Schwierigkeiten bei einigen Themen sei die Atmosphäre „sehr konstruktiv und sehr konzentriert“, sagte sie am Dienstag in Saarbrücken. „Insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir am Sonntag, spätestens Montag zu einem Ergebnis kommen können.“ dpa