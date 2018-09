später lesen Kramp-Karrenbauer kennt von Berlin nicht viel FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat seit ihrem Wechsel in die Hauptstadt noch nicht viel Zeit für Sightseeing gehabt. Sie habe „von Berlin noch nicht soviel gesehen außer dem Büro im Konrad-Adenauer-Haus und zwei, drei Supermärkten dort, wo ich wohne“, sagte die ehemalige Saar-Ministerpräsidentin am Samstag bei einem Landesparteitag der hessischen CDU in Offenbach. dpa