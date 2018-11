später lesen Kramp-Karrenbauer: Mache keinen Wahlkampf gegen andere FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will keinen Wahlkampf um den Parteivorsitz gegen andere Bewerber führen. Vielmehr wolle sie ein Angebot unter mehreren Möglichkeiten machen, wie die Zukunft der Partei nach der Ära von Angela Merkel weiter gehen solle, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin. dpa