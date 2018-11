später lesen Kramp-Karrenbauer will mit Mitbewerbern zusammenarbeiten FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will bei einem Sieg im Kampf um den Partei-Bundesvorsitz weiterhin mit ihren beiden Konkurrenten Jens Spahn und Friedrich Merz zusammenarbeiten. Beide sollten ihre Sichtweise und ihre Expertise auch künftig einbringen, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin. dpa