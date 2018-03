später lesen Kramp-Karrenbauer zum Abschied: „Viel Herzschmerz dabei“ FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Der Abschied von der landespolitischen Bühne im Saarland fällt Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nicht leicht. „Es ist schon noch ganz schön viel Herzschmerz mit dabei“, sagte sie nach der Sondersitzung zur Wahl ihres Nachfolgers Tobias Hans am Donnerstag in Saarbrücken. Es sei eine Mischung „aus Wehmut, aber auch aus Dankbarkeit“ über die tollen Menschen, mit denen sie habe zusammenarbeiten dürfen. Die 55-Jährige hat ihr Amt als Regierungschefin an der Saar niedergelegt, weil sie als CDU-Generalsekretärin nach Berlin geht. dpa