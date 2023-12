Ärztliche Hilfe über die Feiertage Krank über Weihnachten: So findet man einen Arzt oder eine geöffnete Apotheke

Oft kommen die Erkältung, Grippe oder die Rückenschmerzen dann, wenn man frei oder Urlaub hat. Häufig auch am Wochenende. Oder an Weihnachten. Aber wo bekommt man an den Feiertagen oder danach ärztliche Hilfe? Viele niedergelassenen Praxen bleiben nach Weihnachten geschlossen – entweder urlaubsbedingt oder aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).