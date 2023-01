Gesundheit : Warum die Krankenkasse Barmer für manche OPs eine weitere Anfahrt empfiehlt

Bei einer Kniegelenk-Operationen zählt die Erfahrung der Ärzte. Da ist es laut Barmer sinnvoll, auch eine weiter entfernt gelegene Klinik mit mehr Erfahrung in diesem Bereich aufzusuchen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Eine etwas längere Anfahrt zur OP bringe oft mehr Sicherheit, sagt die Landeschefin der Krankenkasse Barmer. Viele Knie-, Hüft- und Herzoperationen könnten in größeren Kliniken besser durchgeführt werden.

Acht Krankenhäuser gibt es in der Region. Sie sind unterschiedlich groß und unterschiedlich spezialisiert. Standard-Eingriffe werden in allen Häusern durchgeführt, etwa Knie- und Hüftgelenk-Operationen.

Die Krankenkasse Barmer kommt nun aber in ihrem aktuellen Krankenhausreport zum Schluss, dass Patienten gerade für solche planbaren Operationen besser weitere Wege zum nächstgrößeren Krankenhaus auf sich nehmen sollten, weil sie dort besser versorgt würden. „Viele Menschen in Rheinland-Pfalz könnten von besseren Operationsergebnissen profitieren, wenn sie für Eingriffe eine etwas längere Anreise zu erfahreneren Kliniken in Kauf nehmen würden“, sagt Barmer-Landeschefin Dunja Kleis im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mehr Operationen, mehr Erfahrung: Warum laut Barmer auch ein weiterer Weg zur OP lohnt

Laut dem Krankenhausreport könnten pro Jahr etwa 1.500 der knapp 24.000 untersuchten Hüft- und Knie-Operationen und 250 der rund 19.000 analysierten Herz-Operationen in Rheinland-Pfalz an routinierteren Klinikstandorten durchgeführt werden, ohne dass sich die Fahrzeit zum Krankenhaus um mehr als 40 Minuten verlängert. „Kliniken mit hohen OP-Zahlen erbringen meist eine bessere Qualität bei der medizinischen Versorgung, denn die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal haben dort eine höhere Erfahrung“, betont Kleis.

Sie fordert, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung den Kliniken Vorgaben machen soll für OP-Mindestmengen, damit diese die Eingriffe anbieten dürfen. Die Einhaltung dieser Vorgaben müsse streng überprüft werden.

Vergleichbare Vorgaben gibt es etwa für die Behandlung von Schlaganfall-Patienten in sogenannten Stroke-Units. Sie müssen über eine Intensivstation, Fachärzte für Neurologie und Innere Medizin sowie über einen Computer- oder Kernspintomografen verfügen. In der Region gibt es solche Stroke-Units in Bitburg, Wittlich und in Trier.

Wo finden Patienten Infos zu Erfahrung und Qualität einer Klinik?

Für Knie- oder Hüftgelenk-Operationen oder auch Eingriffe am Herzen gibt es bislang solche Vorgaben nicht in Rheinland-Pfalz. Daher ist es für Patienten schwer nachzuprüfen, in welcher Klinik er für die entsprechende Operation gut aufgehoben ist. Zwar sind die Häuser verpflichtet, Qualitätsberichte zu veröffentlichen, in denen auch die jeweilige Anzahl der Eingriffe, deren Erfolg und die Patientenzufriedenheit angegeben werden. Recherchen unserer Redaktion zeigen jedoch, dass diese Berichte der Kliniken in der Region nicht auf Anhieb zu finden sind. Auf den jeweiligen Internetseiten der Kliniken muss man gezielt nach den Berichten suchen – ähnlich wie nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Banken und Sparkassen. Ist man dann fündig geworden, muss man sich durch Hunderte von Seiten lesen – mehr als 800 Seiten sind es etwa beim Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, immerhin noch über 400 beim Kreiskrankenhaus in Saarburg. Medizinische Laien dürften es schwer haben, dort die Angaben zu finden, die für den betreffenden Eingriff aussagekräftig sind.

Hilfreich kann ein Blick in die sogenannte Weisse Liste (https://www.weisse-liste.de) sein. Dort werden zu vielen Krankenhäusern neben den Qualitätsberichten auch Bewertungen von Patienten zu Behandlungen, Aufenthalt und Ärzten aufgeführt. Das unabhängige Internetportal wurde 2008 gegründet.

Ähnlich wie bei den Hüft- und Knie-Operationen sieht die Barmer auch bei Herz-Operationen Verlagerungspotenzial zu Kliniken, die weniger als 40 Minuten entfernt liegen. Herzkatheter-Untersuchungen gehören mittlerweile in vielen Kliniken auch in der Region zu Standard-Eingriffen. Aber auch diese sollten, so die Barmer-Landeschefin, möglichst in Häusern durchgeführt werden, die wegen einer großen Zahl an solchen Untersuchungen über eine gewisse Expertise verfügen. „Wo immer eine Verlagerung von Kliniken mit geringer Routine hin zu Krankenhäusern mit großer Erfahrung möglich ist, sollte sie daher im Sinne der Patientensicherheit erfolgen“, fordert Kleis.

Nach eigenen Angaben führt das Brüderkrankenhaus in Trier über 700 herzchirurgische Eingriffe pro Jahr durch. Kleinere Kliniken in der Region dürften nicht annähernd an diese Zahl kommen.