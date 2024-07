Klimawandel Krankenhäuser fordern höhere Investitionen in Hitzeschutz

Die Gesellschaft sehe das Land in der Pflicht, die Krankenhäuser in diesem Wandlungsprozess „mit einer auskömmlichen Investitionsfinanzierung zu unterstützen“, hieß es. In ihrer Mitteilung nahm die KGRP Bezug auf den kürzlich veröffentlichten Hitzeaktionsplan für Rheinland-Pfalz. Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte Ende Juni in Mainz mitgeteilt, Ziel des Plans sei, Menschen stärker vor den Folgen von Hitze zu schützen und zu sensibilisieren. Der Plan enthält unter anderem Hitzewarnungen und Verhaltensempfehlungen etwa für Ältere und Pflegebedürftige.