Ein 23-Jähriger ist nach einer Schlägerei mit mehreren Männern während seines Umzugs in Trippstadt im Krankenhaus gelandet. Der 23-Jährige sei mit dem Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in die Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. dpa