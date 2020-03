Krankenhausgesellschaft beklagt Mangel an Schutzausrüstung

Ein Rettungssanitäter demonstriert Infektionschutzkleidung. Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild.

Koblenz Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat auf einen Mangel an Schutzausrüstung in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern hingewiesen. „Das bleibt ein Dauerproblem. Noch immer sind nur kleinere Mengen an die Krankenhäuser ausgeliefert worden.



Daher appellieren wir weiter an Land und Bund, die Lage dringend zu verbessern“, sagte er der Rhein-Zeitung (Freitag). Einzelne Krankenhäuser hätten bereits Alarm geschlagen. „Ihnen droht in den nächsten fünf bis sechs Tagen das nötige Schutzmaterial in einem Maße auszugehen, dass sie die Versorgung einschränken müssten.“ Das sei auch deshalb problematisch, weil dann der vorläufige Höhepunkt der Patientenzahlen zu erwarten sei.