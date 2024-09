Gesundheitswesen Krankenhausgesellschaft hat Wünsche ans Land - und den Bund

Angesichts der immensen Finanzprobleme vieler Kliniken wünscht sich die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz an bestimmten Stellen auch vom Land mehr Unterstützung. Man könne etwa darüber nachdenken, ob über die Landesbank die Möglichkeit geschaffen werde, Kredite für in Not geratene, für die Versorgung der Menschen aber notwendige Häuser abzusichern, sagte Geschäftsführer Andreas Wermter der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Andere Bundesländer wie etwa Thüringen oder Brandenburg hätten solche Programme aufgelegt. „Unser Land ist da sehr zurückhaltend.“