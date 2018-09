später lesen Krankenhausgesellschaft: Keine Betten zu viel Teilen

Twittern

Teilen



Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz ist nicht der Meinung, dass es Tausende Betten zu viel in den Kliniken im Land gibt. „In den letzten Jahren hat die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Patienten beständig zugenommen“, teilte sie am Mittwoch in Mainz mit. dpa