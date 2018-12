später lesen Krankenhausplan wird am Dienstag zum Beschluss vorgelegt FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der neue Krankenhausplan für Rheinland-Pfalz wird dem Kabinett am kommenden Dienstag (18. Dezember) zum Beschluss vorgelegt. An dem Tag stellt ihn auch Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz vor. dpa