Krankenkasse verbucht Rekord an Krankmeldungen in Pandemie

Krankenscheine liegen einem Schreibtisch. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mainz Der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge haben sich während der Corona-Pandemie Ende März in Rheinland-Pfalz so viele Menschen krankgemeldet wie noch nie. Mit 7,2 Prozent waren in der zwölften Kalenderwoche sogar noch mehr Arbeitnehmer krankgemeldet als bundesweit mit 6,8 Prozent, wie die TK in Mainz am Mittwoch berichtete.



Zum Vergleich: 2018 lag der Krankenstand der TK-versicherten Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz bei knapp 5,2 Prozent, 2019 bei 4,9 Prozent.

Grund waren vor allem Erkältungskrankheiten. Aufgrund von Husten, Schnupfen und ähnlichen Symptomen ließen sich fast 2,8 Prozent der Arbeitnehmer krankschreiben, wie die TK berichtet. Ende März 2018 seien es nur 1,4 Prozent und 2019 sogar nicht mal ein Prozent gewesen.

Eine Corona-Infektion habe dabei nur eine marginale Rolle gespielt, hieß es weiter. Bei 0,02 Prozent der Arbeitnehmer - etwa 50 TK-Versicherte - sei Covid-19 diagnostiziert worden.

„Anhand der Zahlen lässt sich vermuten, dass viele Krankmeldungen präventiv aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten“, sagte Jörn Simon, Leiter der TK-Landesvertretung. „Die Menschen sind den Empfehlungen gefolgt, bei Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben, um Kollegen und Mitmenschen nicht zu gefährden.“

Die Corona-Pandemie zeige, wie hilfreich die Digitalisierung sein könne. „Wir setzen in Zukunft auf die Video-Sprechstunde sowie eine digitale Übermittlung der Krankmeldung und gehen davon aus, dass immer mehr Ärzte auch diese Möglichkeit anbieten werden“, sagte Simon. So könne auch während einer Grippewelle das Risiko einer Ansteckung verringert werden.