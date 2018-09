später lesen Krankenkassen: Über 1000 Fälle von Abrechnungsbetrug Teilen

In 1023 Fällen ist in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2016 und 2017 Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen begangen und erfasst worden. Dies geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. dpa