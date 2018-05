später lesen Polizei Krankenwagen auf Rettungsfahrt mit Waffe beschossen FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Ein Rettungswagen ist auf einer Einsatzfahrt im Saarland mit einer unbekannten Waffe beschossen worden. Der Wagen war am Freitagmorgen in Bliesmengen-Bolchen (Saarpfalz-Kreis) mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Patienten, wie die Polizei mitteilte. Während der Fahrt in Richtung Bliesransbach habe die Besatzung einen lauten Knall gehört, den sie zunächst nicht habe zuordnen können. dpa