Pokalfinale Krautzun hofft auf Fritz-Walter-Wetter für FCK

Eckhard Krautzun, der als bisher letzter Trainer mit dem 1. FC Kaiserslautern 1996 den DFB-Pokal gewonnen hat, hofft auf Fritz-Walter-Wetter beim Finale am Sonntag in Berlin. „Das wird eine gute Sache für den FCK, wenn es da Regen gibt“, sagte der 83-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Überhaupt erinnern Krautzun die Vergleiche zwischen dem hochfavorisierten deutschen Meister Bayer Leverkusen und dem Zweitliga-Herausforderer aus der Pfalz „ein bisschen an das WM-Finale von 1954“.