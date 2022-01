Gesundheit : Schockbilder bald auch Alkoholflaschen? Winzer und Brenner aus der Region reagieren empört

Foto: vetter friedemann

Trier Ähnlich wie bei Zigaretten solle es nach dem Willen der EU-Kommission künftig auch Warnhinweise auf Wein- oder Bierflaschen geben. Der Plan zur Krebsbekämpfung kommt bei den Herstellern nicht gut an. In einem Punkt gibt die Bitburger Braugruppe der EU Recht.

Findet man auf Wein-, Bier- oder Schnapsflaschen künftig Bilder von Speiseröhrentumoren oder Fettlebern? Winzern oder Schnapsbrennern gefällt es überhaupt nicht, dass die EU mit ihrem „Europäischen Plan zur Krebsbekämpfung bereits geringen Alkoholkonsum als gesundheitsschädlich einstufen will.

Die EU hat sich große Ziele gesteckt. Sie will nach eigenem Bekunden Menschenleben retten und Leid verhindern. Rund 40 Prozent der Krebsfälle wären laut EU-Kommission vermeidbar. Und so will sie Bürger künftig unter anderem intensiver auch auf die Gefahren hinweisen, die von Alkohol ausgehen.

„Alkoholbedingte Schäden sind ein großes Problem für das Gesundheitswesen in der EU. Mit einem Anteil von 29 Prozent war Krebs 2016 die häufigste Ursache alkoholbedingter Todesfälle, gefolgt von Leberzirrhose (20 Prozent), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (19 Prozent) und Verletzungen (18 Prozent)“, schreibt die EU-Kommission.

Im Februar soll das EU-Parlament über die Pläne entscheiden. Um schädlichen Alkoholkonsum bis 2025 um mindestens zehn Prozent zurückzudrängen, will die Kommission, dass Etiketten künftig zum einen die Inhaltsstoffe des Getränks auflisten und zum anderen bis Ende 2023 auch Warnhinweise enthalten. Zudem will sie verhindern, dass junge Menschen Alkoholwerbung zu sehen bekommen. Konsequenterweise will sie auch ihre eigenen „Absatzförderungsmaßnahmen für alkoholische Getränke überprüfen“. Noch unterstützt die EU es nämlich, wenn man in China für deutschen Wein wirbt oder in Genussmagazinen die Vorzüge der Mosel-Steillagen anpreist.

Der heimischen Weinbranche schmeckt all das überhaupt nicht. Henning Seibert, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Moselland, die einer der größten Rieslingerzeuger der Welt ist, fürchtet, dass der Absatz durch Warnhinweise zurückgehen könnte. Er findet es nicht angemessen, Wein mit anderen Alkoholika in einen Topf zu werfen. Das stört auch den Präsidenten des Weinbauverbands Mosel, Walter Clüsserath aus Pölich. Schnaps kippe man so runter. Wein nicht. „Ein klassischer Weintrinker trinkt aus Genuss“, sagt Clüsserath. Ein Glas, vielleicht zwei. Mit Warnhinweisen verängstige man aber auch Menschen, die überhaupt keinen riskanten Konsum hätten. „Man nimmt ein Stück Lebensfreude“, sagt der Winzer. Und diejenigen, für die es wirklich wichtig wäre, die erreiche man mit Warnhinweisen sowieso nicht.

Auch Schnapsbrenner Bernhard Zender aus Wolsfeld in der Südeifel ärgert sich über die Pläne der EU. „Man kann doch nicht alles verbieten und regulieren. Sowas sollte man jedem Einzelnen überlassen“, findet er.

In der Bierstadt Bitburg gibt man sich gelassener. Die Bitburger Braugruppe betont, es gebe beim Thema Warn- oder Gesundheitshinweise noch keine Entscheidung. „Wir werden die Pläne bewerten, sobald sie vorliegen“, sagt Angelika Thielen, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Anders als Wein, Sekt und Spirituosen sind Biere in Deutschland bereits seit Jahrzehnten mit der Zutatenliste gekennzeichnet. Auch über die Kalorien informiert Bitburger bereits seit 2019. „Der Deutsche Brauer-Bund, dem wir ebenfalls angehören, spricht sich wie die EU-Kommission dafür aus, dass künftig auf allen alkoholischen Getränken Kalorien und Zutaten deklariert werden sollten“, sagt Thielen.

Obwohl der Alkoholkonsum seit Jahren sinkt, gehört Deutschland weiter zu den Nationen, in denen weltweit pro Kopf am meisten getrunken wird.