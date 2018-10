später lesen Krebsregister liefert Ärzten wichtige Daten für Therapie FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Nach drei Jahren Aufbauphase für das Krebsregister Rheinland-Pfalz hat das Gesundheitsministerium eine erste positive Bilanz gezogen. „Wir können mit Stolz feststellen, dass wir als eines der wenigen Länder in Deutschland den Aus- und Umbauprozess im vorgesehenen gesetzlichen Zeitrahmen geschafft haben“, sagt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag in Mainz. dpa