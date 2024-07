Afrikanische Schweinepest Kreis Mainz-Bingen: Erste Schweinepest-Untersuchung positiv

Regeln rund um den Fundort im Oppenheimer Wäldchen sollen jetzt schon dafür sorgen, dass es in dem Gebiet möglichst ruhig bleibt, damit die Tiere nicht aufgescheucht werden und das Virus dadurch weitertragen. So werden in einem Radius von bis zu drei Kilometern Freizeitaktivitäten eingeschränkt, die Grillplätze geschlossen und das Gebiet teilweise abgesperrt. Fahrradfahrer sollen den Radweg am Rhein, wo viele Wildschweine leben, möglichst meiden. Außerdem gelten ein absolutes Jagdverbot und Regeln für Landwirte. In einem größeren Radius von 15 Kilometern müssen Hunde an der Leine bleiben.