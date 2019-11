Kreis Trier-Land bekommt erstes „Dorfbüro“

Mainz Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat die diesjährige Bewerbungsrunde für Fördermittel zur Einrichtung eines „Dorfbüros“ für sich entschieden. Ein solcher „Coworking Space“ für das gemeinsame digitale Arbeiten im ländlichen Raum wird im Dezember in Wasserbilligerbrück eröffnet, wie die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz mitteilte.

In dem jetzt zu Ende gehenden Jahr sei es für die Gemeinden wegen der Kommunalwahlen schwierig gewesen, sich für ein solches Projekt zu bewerben, erklärt Andreas Jöckel von der Entwicklungsagentur. „Das nimmt jetzt Fahrt auf.“ So sind für das kommende Jahr zwei Bewerberrunden geplant - die erste startet am 10. Dezember mit einem Informationstag in Bingen und läuft bis zum 27. März. Eine zweite wird voraussichtlich im Sommer 2020 folgen.