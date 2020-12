Mehr Geld vom Land? : Kreise klagen für mehr Geld vom Land - Höchstes Gericht entscheidet über kommunale Finanzen

Das Justizzentrum in Koblenz, in dem der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof, das Oberverwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht, die Generalstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft, das Sozialgericht und das Arbeitsgericht untergebracht sind. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Koblenz Zahlreiche Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz klagen über hohe Schuldenberge. Sie fordern mehr Geld vom Land - zum Beispiel für Kindergärten und Müllabfuhr. Nun hoffen Kommunen auf ein Grundsatzurteil vom höchsten Gericht in Rheinland-Pfalz.

Mit Spannung blicken Kommunen einem erwarteten Grundsatzurteil im Streit um Geld mit dem Land Rheinland-Pfalz entgegen. Der Verfassungsgerichtshof (VGH) in Koblenz will seine Entscheidung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) bekanntgeben. Am 11. November hatte das höchste Gericht des Bundeslandes vier Stunden lang über den Streit verhandelt. Der Vorsitzende Richter Lars Brocker kündigte dabei an, dass der Senat sich voraussichtlich grundsätzlich mit dem kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz befassen werde.