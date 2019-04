später lesen Kreisverwaltung Südliche Weinstraße informiert über Masern Teilen

Twittern

Teilen



Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße informiert heute über Fälle von Masern in Landau und im Landkreis. Das Landesuntersuchungsamt hatte am vergangenen Freitag von einer Häufung in der Südpfalz gesprochen. dpa