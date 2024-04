Fußball Kreuzbandriss: 1. FC Kaiserslautern ohne Niehues

Der 1. FC Kaiserslautern muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf Julian Niehues verzichten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich bei der Niederlage am Freitag in Fürth einen Kreuzbandriss zugezogen. Dies teilte der Tabellen-17. am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung des Profis auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mit. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel empfängt am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit dem SV Wehen Wiesbaden einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.