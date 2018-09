später lesen Kreuzfahrtschiff in Ludwigshafen auf Sandbank aufgelaufen Teilen

Ein Kreuzfahrtschiff hat sich am Dienstagmorgen in Höhe des Luitpoldhafens in Ludwigshafen auf einer Sandbank im Rhein festgefahren. Nach einigen Stunden konnte ein Gütermotorschiff das Passagierschiff am frühen Nachmittag wieder freischleppen, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. dpa