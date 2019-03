später lesen Kricheldorf übernimmt Saarbrücker Dozentur für Dramatik Teilen

Dramatikerin Rebekka Kricheldorf (44) wird mit der diesjährigen Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik an der Universität des Saarlandes ausgezeichnet. Dies geschehe in Anerkennung ihres literarischen Werkes, sagte der Studiendirektor im Hochschuldienst in der Germanistik an der Uni, Johannes Birgfeld, am Mittwoch. dpa