Literatur : Krimiautor Jacques Berndorf ist tot

Hillesheim Die Eifel trauert um Krimi-Autor Michael Preute alias Jacques Berndorf. Er starb am Sonntag nach längerer Krankheit im Alter von 85 Jahren.

Am Sonntagnachmittag ist Krimi-Autor und Journalist Michael Preute alias Jacques Berndorf im Alter von 85 Jahren gestorben. Nach Auskunft seines Verlegers Ralf Kramp ging es Preute wegen Herzbeschwerden schon länger nicht gut. „Eigentlich war er selbst überrascht, dass er so alt geworden ist“, sagt Kramp. In der ersten Hälfte seines Lebens habe Preute mit Alkoholismus und einem Leben am Limit zwei bis drei Leben verbrannt. Doch dann sei er in die Eifel gekommen. „Und hier wurde alles ruhiger und gesünder“, sagt Kramp über seinen Freund und den bekanntesten aller Eifel-Autoren.