Regierung Kriminalität im Dunkelfeld: Ebling setzt auf Forschung

Rheinland-Pfalz sei auch an der wiederkehrenden Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts und der Länder mit dem Titel „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland (SKiD)“ beteiligt, so der Innenminister. Zusätzlich führten das Bundesinnenministerium und das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt die Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag (LeSuBiA)“ durch. Davon würden Erkenntnisse über das Dunkelfeld in den Bereichen Partnerschaftsgewalt sowie sexuelle und digitale Gewalt erwartet.